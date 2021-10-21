Президент Bellator оценил вероятность поединка между Федором и Александром Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том, реально ли организовать бой между братьями Федором и Александром Емельяненко на базе промоушена.



«Если честно, я не думаю, что Федор на такое согласится. Потому что это все-таки его брат. Конечно, могут быть разные ситуации, я не знаю, какая у них. Но Александр все равно остается его братом.

Меня даже недавно кто-то спрашивал, не ведем ли мы переговоры о том, чтобы организовать бой «между Федором и Александром». Я сначала не понял: «Бой Федора с Александром Шлеменко?» Мне ответили: «Нет, с Александром Емельяненко». Но нет, это не реальная история, это лишь слух. Такого не случится», — сказал Кокер.