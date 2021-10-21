Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мустафина: победа Мельниковой на ЧМ — знаковое событие 18:24
Путин заявил, что существующая форма капитализма уже исчерпала себя 18:23
Президент Bellator рассказал, чем закончился бы фрик-бой с участием Федора... 18:22
Путин: пандемия коронавируса напомнила о хрупкости мирового сообщества 18:22
Путин: мы живем в эпоху кризиса принципов существования человека на Земле 18:14
Президент Bellator: бой Усмана Нурмагомедова с Макгрегором напоминал бы драку бойца... 18:08
Появилось видео испытаний подводной лодки «Князь Олег» в Белом море 18:07
В Европе нашли способ снизить зависимость от поставок российского газа 18:07
Глава Bellator Кокер: Усман Нурмагомедов может делать более яркое шоу, чем Хабиб 18:05
Сотрудники прокуратуры Москвы пришли с проверкой в «Шанинку» 18:05
Бесплатная ставка 1000 р.

Глава Bellator: бой с Джонсоном не станет последним в карьере Федора Емельяненко

close
100%
РИА Новости

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о том, как промоушен принял решение организовать номерной 269-й турнир в Москве. Кокер ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», не связано ли это решение с тем, что Федор Емельяненко, который сразится в главном поединке вечера с Тимоти Джонсоном, может скоро завершить карьеру.

«Бой с Джонсоном не станет последним в карьере Федора. Мы планировали приход в Россию на протяжении года. Мы начали промотировать это событие с января.

Свою роль сыграло то, что, когда мы делали шоу в США, там не было зрителей. Только трансляция. Затем мы пошли в Сан-Франциско, Лондон и теперь мы здесь. Было лишь несколько шоу со зрителями.

Я спросил у Федора: «Может, поедем в Россию?» Он сказал: «Да, я хотел бы сразиться на родине». Тогда я сказал об этом Дэвиду Грину (глава Bellator в Европе. — «Газета.Ru»), он связался с Еленой Бальмонт (старший вице-президент и генеральный директор ViacomCBS в России, Украине, Грузии, странах СНГ и Балтии. — «Газета.Ru»). И мы организовали событие.

И это имеет большой смысл — что Федор должен драться в Москве. Здесь находится его команда. К тому же ты не можешь сказать Федору «нет», — сказал Кокер.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях