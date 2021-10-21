Глава Bellator: бой с Джонсоном не станет последним в карьере Федора Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о том, как промоушен принял решение организовать номерной 269-й турнир в Москве. Кокер ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», не связано ли это решение с тем, что Федор Емельяненко, который сразится в главном поединке вечера с Тимоти Джонсоном, может скоро завершить карьеру.

«Бой с Джонсоном не станет последним в карьере Федора. Мы планировали приход в Россию на протяжении года. Мы начали промотировать это событие с января.

Свою роль сыграло то, что, когда мы делали шоу в США, там не было зрителей. Только трансляция. Затем мы пошли в Сан-Франциско, Лондон и теперь мы здесь. Было лишь несколько шоу со зрителями.

Я спросил у Федора: «Может, поедем в Россию?» Он сказал: «Да, я хотел бы сразиться на родине». Тогда я сказал об этом Дэвиду Грину (глава Bellator в Европе. — «Газета.Ru»), он связался с Еленой Бальмонт (старший вице-президент и генеральный директор ViacomCBS в России, Украине, Грузии, странах СНГ и Балтии. — «Газета.Ru»). И мы организовали событие.

И это имеет большой смысл — что Федор должен драться в Москве. Здесь находится его команда. К тому же ты не можешь сказать Федору «нет», — сказал Кокер.