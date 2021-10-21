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Тренер «Зенита» Семак объяснил, почему Дзюба вышел в стартовом составе с «Ювентусом»

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Dmitry Lovetsky/AP

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после поражения от туринского «Ювентуса» (0:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов объяснил, почему выпустил в основном составе форварда Артема Дзюбу, а не нападающего Сердара Азмуна.

«Дзюба в последних играх забивает, Азмун немного выпал из ритма, не тренировался в достаточном объеме. Рассчитывали на скорость Азмуна, что защитники «Ювентуса» подустанут. Поэтому он вышел во втором тайме», — приводит слова Семака Sports.ru.

После трех туров «Зенит» располагается на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Вторую строчку занимает лондонский «Челси» с шестью баллами. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший девять очков.

В следующем туре команды встретятся между собой в Турине. Матч пройдет 2 ноября.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Ювентус» (Турин, Италия) — 0:1
Голы: 0:1 — Кулушевски, 86.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Зенита» в матче с «Ювентусом».

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Футбол. Лига чемпионов
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