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Веденин прокомментировал свои слова о гомосексуализме французского фигуриста

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Reuters

Судья международной категории Александр Веденин, комментируя свои слова о гомосексуализме французского фигуриста Гийома Сизерона, заявил, что ориентация спортсмена — это не недостаток, а его личное дело. Слова Веденина передает «Матч ТВ».

«Во-первых, представители федерации явно не читали первоисточник с моей прямой речью. Да и перевод на другие языки тоже мог исказить смысл. Во-вторых, нетрадиционная ориентация Гийома Сизерона – это не недостаток, а его личное дело.

Комментируя выступление Гийома и Габриэлы в Эспоо, я имел в виду, что французы очень хороши, достойно подготовились, и выиграть у них крайне трудно. Один из способов выиграть – лучше и достовернее выразить любовь между мужчиной и женщиной. И этим привлечь большее внимание судей!» — сказал Веденин.

Напомним, Веденин заявил, что пара Гийома Сизерон и Габриэла Пападакис выступает «холодно», так как партнер — нетрадиционной сексуальной ориентации.

Сизерон совершил каминг-аут в мае 2020 года. Кроме четырех побед на чемпионатах мира, на счету французского дуэта второе место на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане, а также несколько мировых рекордов.

Ранее Сизерон отреагировал на слова Веденина.

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