Российская теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над американкой Бернардой Перой (6:2, 7:5) и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Павлюченкова сделала пять подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету Перы один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

На стадии 1/4 финала Павлюченкова встретится с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина).

Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. Первой сеяной турнира стала как раз белоруска Арина Соболенко. Действующей победительницей турнира является швейцарка Белинда Бенчич, которая отказалась от защиты титула.

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля. Закрытые корты, хард

Одиночный разряд. Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Бернарда Пера (США) — 6:2, 7:5

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