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Известный боец UFC сдал положительный тест на амфетамин

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Пресс-служба Союза ММА России

Известный боец UFC Кевин Ли в Instagram сообщил, что перед поединком с Дэниэлем Родригесом сдал положительный тест на амфетамин аддералл и будет временно отстранен от боев.

«В 2018 мне поставили диагноз «синдром дефицита внимания». Я не занимался этой проблемой до 2020 года, когда восстанавливался после операции на колене. Тогда врач прописал аддералл для улучшения моего психического здоровья. Я рассказывал об этом представителям USADA, но не заполнил заявку на терапевтическое исключение.

Приношу извинения UFC, моему сопернику и всем болельщикам. Я принимал лекарство не для получения спортивного преимущества. Только попытка преодолеть эмоциональное беспокойство», — написал Кевин Ли.

Кевин Ли дебютировал в ММА на профессиональном уровне в марте 2012 года. В ноябре 2013 года он завоевал титул чемпиона TWC в легком весе. Кевин Ли впервые выступил в UFC в феврале 2014 года.

Американец провел 25 боев, в которых сумел одержать 18 побед при семи поражениях.

Ранее бывший легкоатлет Александр Хютте был задержан в Санкт-Петербурге с наркотиками.

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