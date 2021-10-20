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«Бавария» разгромила «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

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Reuters

Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над лиссабонской «Бенфикой» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в столице Португалии на стадионе «Да Луш», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Лерой Зане, также отличился Роберт Левандовски. Еще один мяч в свои ворота забил футболист «Бенфики» Эвертон.

После трех туров Лиги чемпионов «Бавария», набравшая девять очков, лидирует в турнирной таблице группы E. «Бенфика» с четырьмя баллами располагается на второй строчке.

В параллельном матче испанский «Вильярреал» нанес поражение швейцарскому «Янг Бойз» — 4:1. «Желтая субмарина» с четырьмя очками занимает третье место в группе F. «Янг Бойз» с тремя баллами занимает последнюю, четвертую строчку.

Ранее сообщалось, что «Барселона» переиграла киевское «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E. 3-й тур
«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 0:4
Голы: 0:1 — Зане, 70; 0:2 — Эвертон, 80 (автогол); 0:3 — Левандовски, 82; 0:4 — Зане, 85.

Группа F. 3-й тур
«Янг Бойз» (Берн, Швейцария) — «Вильярреал» (Вильярреал, Испания) — 1:4
Голы: 0:1 — Пино, 6; 0:2 — Морено, 16; 1:2 — Мешак, 77; 1:3 — Морено, 88; 1:4 — Чуквезе, 90+2.

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Футбол. Лига чемпионов
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