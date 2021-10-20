Дубль Жоржиньо помог «Челси» разгромить «Мальмё» в матче Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» нанес разгромное поражение «Мальмё» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в столице Англии на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Жоржиньо, также отличились Андреас Кристенсен и Кай Хаверц.

После трех туров Лиги чемпионов «Челси», набравший шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H. «Мальмё» без баллов располагается на последней, четвертой строчке.

В следующем матче команды встретятся в Мальмё. Встреча пройдет 2 ноября.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» проиграл туринскому «Ювентусу» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 86-й минуте забил Деян Кулушевски.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур

«Челси» (Лондон, Англия) — «Мальмё» (Мальмё, Швеция) — 4:0

Голы: 1:0 — Кристенсен, 9; 2:0 — Жоржиньо, 21 (пенальти); 3:0 — Хаверц, 48; 4:0 — Жоржиньо, 57 (пенальти).