Опубликовано видео нападения фаната «Спартака» на журналиста

Журналист «РБК-Спорт» Александр Щеголев опубликовал в Telegram-канале видео нападения фаната после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и «Лестером».

В ролике мужчина просит журналиста прекратить видеосъемку, а затем начинает ему угрожать. По информации источника, болельщик нанес несколько ударов Щеголеву по голове.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на журналиста напал экс-глава фан-клуба «Спартака» и бывший лидер «Фратрии» Валентин К.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером», прошедшая в Москве на «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров Лиги Европы «Лестер», набравший четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. «Спартак» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре команды встретятся в Лестере. Матч пройдет 4 ноября.

Ранее фанаты «Спартака» освистали вставших на колено игроков «Лестера».