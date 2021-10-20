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Гаджиев: ошибки «Спартака» можно устранить за недельный цикл

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РИА Новости

Известный российский тренер, экс-наставник «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев раскритиковал оборону «Спартака» за ошибки, допущенные в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4). Он подчеркнул, что подобное недопустимо для игроков высокого уровня.

«Впечатления двоякие в силу того, что в отдельных игровых эпизодах футболисты «Спартака» действовали неплохо, забили два гола и вели 2:0. Но то, что происходило потом, для игроков такого уровня трудно объяснимо — слишком грубые ошибки совершались в обороне», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Специалист подчеркнул, что недочеты, допущенные спартаковцами, не связаны с их мастерством. И, по мнению тренера, их можно устранить быстро, в связи с чем возникает вопрос, почему этого до сих пор не было сделано.

«Линию обороны можно строить где угодно — наверху, или чуть ниже, — но в любом случае ты не имеешь права упускать игрока за спину. Вот в этом была ошибка. Когда кто-то из защитников выдвигается, то остальные должны его страховать. Например, Жиго выдвигается, и за спиной у него должна быть латка, все зашнуровано. А мячи-то проходили легко. Ясно, что многие вещи они не отрабатывают на тренировке.

Те ошибки, которые спартаковцы совершили в этой игре и в некоторых других, — это не ошибки, связанные с мастерством. А если это не связано с мастерством, то это, конечно, можно устранить какими-то упражнениями в течение достаточного незначительного количества времени. Но я вот говорю и думаю — если это можно устранить в течение ряда тренировок, к примеру, в недельном цикле, то что же они этого не делают?» — подытожил Гаджиев.

Ранее бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о причинах поражения красно-белых в домашнем матче против «Лестера».

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Футбол. Лига Европы
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