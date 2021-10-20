Ковтун считает, что «Лестер» победил «Спартак» благодаря анализу соперника

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о причинах поражения красно-белых в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера». По мнению экс-футболиста, англичане скрупулезно проанализировали соперника и за счет этого добились успеха.

«Думаю, «Лестер» изучал своего соперника и, наверное, готовился показать в игре определенные наработки. Да, голы были похожие, но, опять же, англичане не знали, будет ли играть Рассказов и в каком сочетании будет действовать оборона «Спартака». Был анализ игры «Спартака», и «Лестер» продемонстрировал это при отборе мяча, и при том, как они выходили со своей половины поля. То, что передачи все были сделаны в зону Рассказова — там располагался Дака, и, наверное, это стечение обстоятельств, что он оказался в зоне Рассказова, потому что его никто не страховал. Но он выходил один на один, и это было именно то, чего добивалась группа атаки «Лестера», — сказал Ковтун «Газете.Ru».

«Спартак» уступил «Лестеру» со счетом 3:4, при этом к концу первого тайма вел 2:0 после мячей Александра Соболева и Джордана Ларссона. Однако перед самым перерывом Дака отквитал один мяч, а за второй тайм оформил покер. Москвичи сократили отрыв до минимума благодаря дублю Соболева, но спасти хотя бы одно очко не смогли.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин объяснил поражение «Спартака» от «Лестера».