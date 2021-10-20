Игроки «Спартака» и «Лестера» почтили память жертв давки в «Лужниках»

Футболисты московского «Спартака» и «Лестер Сити» почтили память болельщиков красно-белых, погибших в давке на стадионе «Лужники» во время матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» (2:0).

Перед стартовым свистком прошла минута молчания. Также болельщики «Спартака» вывесили баннер со словами «И только памятник опишет всю скорбь двадцатого числа» и изображение мемориала, который установлен в «Лужниках».

Трагедия произошла 20 октября 1982 года. Согласно официальным данным, в давке в подтрибунном помещении погибли 66 человек.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером» проходит в Москве на «Открытие Банк Арене». Главным арбитром игры является греческий рефери Анастасиос Сидиропулос. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров «Спартак», набравший три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы C. В первом матче группового этапа красно-белые проиграли варшавской «Легии» (0:1), а в следующей встрече оказались сильнее «Наполи» (3:2)

«Лестер» с одним баллом располагается на последней, четвертой строчке. В первых матчах английский клуб сыграл вничью с «Наполи» (2:2) и уступил «Легии» (0:1).

Ранее «Спартак» и «Лестер» объявили составы на матч Лиги Европы.