Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Палеогенетики: лошадей впервые одомашнили на территории современной России 18:00
В Италии обнаружили новый вид комаров, способный переносить опасные вирусы 17:59
Пытавшийся проникнуть в ивановскую колонию кот-наркокурьер сбежал 17:58
В США зафиксировали новый варинат коронавируса AY4.2 17:57
Стало известно, что поможет Маску стать первым триллионером 17:57
В прокуратуре Грузии объяснили, как Саакашвили попал в страну 17:54
«Спартак» открыл счет в матче с «Лестером» в Лиге... 17:53
Крупнейшим экономикам мира предсказали провал в выполнении климатических целей 17:51
Samsung представила кастомные смартфоны и новую оболочку 17:49
В Совфеде заявили, что присуждение премии Сахарова уголовнику девальвирует ее... 17:40
Бесплатная ставка 1000 р.

Игроки «Спартака» и «Лестера» почтили память жертв давки в «Лужниках»

close
100%
РИА Новости

Футболисты московского «Спартака» и «Лестер Сити» почтили память болельщиков красно-белых, погибших в давке на стадионе «Лужники» во время матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» (2:0).

Перед стартовым свистком прошла минута молчания. Также болельщики «Спартака» вывесили баннер со словами «И только памятник опишет всю скорбь двадцатого числа» и изображение мемориала, который установлен в «Лужниках».

Трагедия произошла 20 октября 1982 года. Согласно официальным данным, в давке в подтрибунном помещении погибли 66 человек.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером» проходит в Москве на «Открытие Банк Арене». Главным арбитром игры является греческий рефери Анастасиос Сидиропулос. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров «Спартак», набравший три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы C. В первом матче группового этапа красно-белые проиграли варшавской «Легии» (0:1), а в следующей встрече оказались сильнее «Наполи» (3:2)

«Лестер» с одним баллом располагается на последней, четвертой строчке. В первых матчах английский клуб сыграл вничью с «Наполи» (2:2) и уступил «Легии» (0:1).

Ранее «Спартак» и «Лестер» объявили составы на матч Лиги Европы.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях