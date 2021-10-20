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Сборная России по волейболу избежала санкций в связи с дисквалификацией Мусэрского

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@volleyballvfv/Instagram

Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила, что на национальную команду России по волейболу не будут наложены санкции в связи с дисквалификацией Дмитрия Мусэрского.

«Это дело является частью расследования, начатого FIVB после того, как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) предоставило данные и образцы допинг-тестов, собранные в московской лаборатории. Волейболист признал, что совершил нарушение антидопинговых правил. Никаких последствий для сборной России не будет», — приводит ТАСС сообщение FIVB.

Ранее сообщалось, что причиной отстранения Мусэрского стала проверка допинг-тестаhttps://www.gazeta.ru/sport/news/2021/10/20/n_16717717.shtml, сданного спортсменом в 2013 году. Дисквалификация отсчитывается с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

Волейболист, которому 32 года, является чемпионом Европы (2013) и Олимпийских игр (2012), обладателем Кубка мира (2011), победителем Лиги наций (2018) и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013).

В японскую команду Мусэрский перешел в 2018 году. Он должен был поехать на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио, однако пропустил турнир, где сборная России завоевала серебро, из-за повреждения.

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