Костенюк о выступлении без флага и гимна: чиновники часто остаются безнаказанными

Шахматистка Александра Костенюк рассказала, что для нее значит запрет российским сборным выступать с национальной символикой и получать награды под звуки государственного гимна. Она выразила сожаление в связи с тем, что действия российских чиновников привели к жестким санкциям со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и к запрету на символику.

«С одной стороны, очень грустно, что наша страна дошла до такого, когда приходиться выступать под флагом Олимпийского комитета или Федерации шахмат и не иметь возможности слушать свой гимн. Я так и не услышала ответа на вопрос, почему так получилось. У нас сейчас говорят, что это игра против России – отчасти, да. Но мы должны понимать, что какие-то ошибки все-таки были совершены.

Когда чиновники допускают ошибки в разных сферах, да и вообще люди в повседневной жизни, они часто остаются безнаказанными. В лучшем случае, ты услышишь: «Ой, извините». Я все-таки надеюсь, что разбор этой неудачно сыгранной кем-то партии будет произведен, и спортсмены будут иметь возможность выступать под своим флагом и слушать гимн своей страны», — сказала Костенюк «Газете.Ru».

Вместе с тем, по словам Александры, для нее самой этот запрет не так важен. Она подчеркнула, что гордится тем, что выступает за Россию, и никогда об этом не забывает.

«Я понимаю, когда люди испытывают огромный пиетет перед такими вещами, как флаг или гимн. Но для меня это все условности. Я имею в виду, физическое наличие флага. Я понимаю, что я играю за Россию. И пусть нет флага, пусть нарисуют какой-то другой флаг, пусть назовут нашу команду не сборной России, а сборной Федерации шахмат России – все равно я играю за свою страну, в следующем году буду отмечать 20 лет игры за основную сборную.

И я всегда это делаю с огромным трепетом и уважением к своей стране, с гордостью. <…> Пусть, когда я выступаю, рядом не будет флагов, а на пьедестале будет играть концерт Чайковского. Но я знаю, что когда приеду в свою страну, там заиграет гимн, и когда нужно будет поднять флаги страны, они будут подняты», — резюмировала Костенюк.

Ранее Александра Костенюк высказалась о противостоянии со сборной Украины на командном чемпионате мира в Испании.