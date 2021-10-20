Во Всероссийской федерации волейбола отреагировали на дисквалификацию Мусэрского

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что организация будет разбираться в деле о дисквалификации волейболиста Дмитрия Мусэрского, а также запросит детали у японского клуба «Сантори Санбердз».

«Даже не знаю, как это комментировать. На данный момент мы не знаем всех деталей. Мы контактировали с самим Дмитрием, но рассказывать предметно пока ничего не станем. Будем разбираться. За деталями официально обратимся в клуб», — приводит слова главы ВФВ «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Мусэрский получил дисквалификацию из-за антидопинговых нарушений.

Сообщается, что причиной отстранения стала проверка допинг-теста, сданного спортсменом в 2013 году. Дисквалификация отсчитывается с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

Волейболист, которому 32 года, является чемпионом Европы (2013) и Олимпийских игр (2012), обладателем Кубка мира (2011), победителем Лиги наций (2018) и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013).

В японскую команду Мусэрский перешел в 2018 году. Он должен был поехать на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио, однако пропустил турнир, где сборная России завоевала серебро, из-за повреждения.