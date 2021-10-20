Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Два российских истребителя сопроводили бомбардировщики США над Черным морем 10:20
Шахматистка Костенюк о матче с Украиной: политический окрас можно придать чему... 10:19
Собянин рассказал о переходе столицы на зеленую энергетику 10:18
В Совфеде прокомментировали заявления министра обороны США о России 10:15
В Android 12 обнаружили полезную функцию 10:10
Посол России заявил, что «Северный поток — 2» может заполнить брешь... 10:09
Нефтяники предложили использовать свое оборудование для майнинга криптовалют 10:04
В Нью-Йорке закрылось генконсульство Белоруссии 10:03
Депутат Дмитриева рассказала, что в первые дни в Госдуме ей пришлось работать... 10:02
В Москве у безработного угнали кроссовер Hyundai стоимостью более 3 млн... 09:57
Бесплатная ставка 1000 р.

Во Всероссийской федерации волейбола отреагировали на дисквалификацию Мусэрского

close
100%
http://worldleague.2015.fivb.com/

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что организация будет разбираться в деле о дисквалификации волейболиста Дмитрия Мусэрского, а также запросит детали у японского клуба «Сантори Санбердз».

«Даже не знаю, как это комментировать. На данный момент мы не знаем всех деталей. Мы контактировали с самим Дмитрием, но рассказывать предметно пока ничего не станем. Будем разбираться. За деталями официально обратимся в клуб», — приводит слова главы ВФВ «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Мусэрский получил дисквалификацию из-за антидопинговых нарушений.

Сообщается, что причиной отстранения стала проверка допинг-теста, сданного спортсменом в 2013 году. Дисквалификация отсчитывается с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

Волейболист, которому 32 года, является чемпионом Европы (2013) и Олимпийских игр (2012), обладателем Кубка мира (2011), победителем Лиги наций (2018) и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013).

В японскую команду Мусэрский перешел в 2018 году. Он должен был поехать на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио, однако пропустил турнир, где сборная России завоевала серебро, из-за повреждения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях