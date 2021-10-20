Форвард «ПСЖ» надеется, что супруга простит ему измену

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди обратился к своей супруге Ванде Наре через социальные сети после семейного конфликта.

Ванда Нара обвинила Икарди в измене и удалила все фото с ним. Сообщалось, что у Икарди роман с 29-летней аргентинской моделью Чиной Суарес.

«Спасибо, моя любовь, за то, что ты продолжаешь верить в эту прекрасную семью, за то, что ты двигатель нашей жизни. Люблю тебя. Как больно причинять боль своим близким. Вы исцеляетесь только тогда, когда получаете прощение тех, кому причинили боль», — написал футболист в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Нара наняла частного детектива, чтобы убедиться в измене своего мужа. Детектив взломал телефон аргентинского форварда и смог получить доступ к его переписке с любовницей.

Ванда и Мауро поженились в 2014 году, у них две дочери — Франческа и Изабелла. С 2008 по 2013 год Ванда Нара была замужем за аргентинским футболистом Макси Лопесом, от которого у нее трое сыновей.

В октябре 2015 года Мауро уволил своего агента, с которым сотрудничал 10 лет, и нанял на его место Нару. 2 сентября 2019 года Икарди на правах аренды с правом дальнейшего выкупа за €70 млн перешел из итальянского «Интера», в котором провел семь лет и почти 200 матчей, в «Пари Сен-Жермен». 31 мая 2020 года аргентинец подписал полноценный контракт с клубом.