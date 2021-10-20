Молдавский «Шериф» продолжает лидировать в группе ЛЧ с «Реалом» и «Интером»

Молдавский «Шериф» возглавляет турнирную таблицу группы D в Лиге чемпионов, где также выступают мадридский «Реал», донецкий «Шахтер» и миланский «Интер».

В третьем туре группового этапа молдавская команда проиграла итальянскому клубу со счетом 1:3. Счет в матче открыл форвард хозяев Эдин Джеко. Себастьян Тилль шикарным ударом со штрафного закрутил мяч мимо стенки в дальний угол ворот и сравнял счет. Но уже через шесть минут Артуро Видаль вывел «Интер» вперед, а вскоре защитник Стефан де Врей увеличил преимущество хозяев поля.

В первых двух матчах группового этапа «Шериф» обыграл «Шахтер» (2:0) и «Реал» (2:1). Таким образом, в активе команды шесть очков. Такое же количество баллов у мадридского клуба, однако за счет исхода личного противостояния молдавская команда возглавляет группу.

На третьем месте идет «Интер», который в трех поединках набрал четыре очка, замыкает турнирную таблицу «Шахтер» с одним баллом.

В четвертом туре «Шериф» дома примет «Интер», а «Шахтер» отправится к «Реалу» в Мадрид.

Ранее сообщалось, что молдавский «Шериф» впервые проиграл в Лиге чемпионов, уступив в гостях «Интеру».