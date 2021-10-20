Черчесов отказался обсуждать работу Карпина в сборной России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался обсуждать работу нынешнего наставника команды Валерия Карпина.

На вопрос журналиста о том, играет ли сборная России сейчас в смелый футбол, Черчесов не стал отвечать.

«Стоп-стоп. Обсуждать работу коллеги, который после меня возглавил сборную, будет некорректно. И тем более привязываться к ярлыкам. Есть множество экспертов, которые это с удовольствием делают», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Специалист был уволен из национальной команды после неудачного для России чемпионата Европы — 2020. Команда проиграла два матча в группе, заняла последнюю строчку и не сумела выйти в плей-офф. Карпин был назначен летом 2021 года, под его руководством сборная сыграла пять игр (одна ничья и четыре победы. Пока сборная России занимает первую строчку в группе отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022, который пройдет в Катаре.

Ранее сообщалось, что утбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, рассказал об интересе к специалисту после ухода из национальной команды.

Агент заявил, что тренер вел переговоры со сборной Турции, а также с клубами, названия которых Варга не стал раскрывать.