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«Реал» разнес «Шахтер», забив пять безответных мячей

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Oscar J. Barroso/Global Look Press/Keystone Press Agency

Мадридский «Реал» разгромил донецкий «Шахтер» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпийский» в Киеве, завершилась крупным поражением хозяев со счетом 0:5. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счет в матче был открыт на 37-й минуте поединка, когда игрок «Шахтера» Сергей Кривцов срезал мяч в свои ворота. «Реал» забивал только во втором тайме: на 51-й минуте отличился Винисиус Жуниор, который сделал дубль через пять минут, на 64-й минуте гол оформил Родриго, а завершил разгром Карим Бензема, который забил на 90+1-й минуте.

«Реал» поднялся на вторую строчку в своей группе, имея шесть очков. Лидирует молдавский «Шериф», имеющий такое количество баллов. «Шахтер» набрал одно очко и замыкает турнирную таблицу, третий — миланский «Интер» с четырьмя баллами.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что нападающий «сливочных» и сборной Франции Карим Бензема достоин стать обладателем «Золотого мяча» в этом году.

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Футбол. Лига чемпионов
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