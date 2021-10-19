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Годовалый сын Плющенко Арсений посетил академию отца

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instagram.com/rudkovskayaofficial

Арсений Плющенко, младший сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, посетил занятие в академии своего отца.

«Наш генеральный менеджер «Ангелов Плющенко»», — подписал Евгений Плющенко видео с сыном в Instagram.

Сын Рудковской и Плющенко Арсений родился 25 сентября 2020 года от суррогатной матери. Пара жената с 2009 года. Также у них есть восьмилетний сын Александр, более известный как Гном Гномыч

Ранее Рудковская рассказала, что суррогатной матери во время беременности сняли квартиру в Санкт-Петербурге и оплатили все ее расходы. Гонорар суррогатной матери составил 2 млн руб.

Также Рудковская, рассказала, что скрыла от старшего сына Александра правду о том, каким образом появился на свет его младший брат.

Ранее Яна Рудковская рассказала, что от Гном Гномыча скрыли правду о рождении брата.

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