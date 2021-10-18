«Спартак» в овертайме одержал победу над ЦСКА в матче КХЛ

«Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая на арене «Мегаспорт», завершилась со счетом 4:3 в пользу красно-белых. На 14-й минуте отличился форвард «Спартака» Максим Цыплаков. В начале третьего периода Иван Дроздов удвоил преимущество красно-белых. Спустя три минуты Антон Слепышев сократил отставание ЦСКА, на 51-й минуте Сергей Плотников сравнял счет, а на 54-й Александр Попов вывел армейцев вперед. За минуту до конца третьего периода гол нападающего «Спартака» Эмиля Петтерссона перевел игру в овертайм. Победу красно-белым принес Сергей Широков.

После 20 матчей регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА, набравший 25 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 20 баллами располагается на восьмой строчке.

В следующем матче ЦСКА примет уфимский «Салават Юлаев», а «Спартак» на выезде сыграет с подольским «Витязем».

Ранее сообщалось, что матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и омским «Авангардом» начался с массовой драки.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва, Россия) — ЦСКА (Москва, Россия) — 4:3 (1:0, 0:0, 2:3, 1:0)

1:0 — Цыплаков (Талалуев, Швырёв) — 13:46

2:0 — Дроздов (Хед, Красиков) — 44:16

2:1 — Слепышев (Гуськов) — 47:06

2:2 — Плотников (Окулов) — 50:46

2:3 — Попов (Карнаухов, Нестеров) — 53:44

3:3 — Петтерссон (Лехтеря, Хед) — 59:42 (4x4)

4:3 — Широков (Лехтеря, Виртанен) — 63:15 (4x3)