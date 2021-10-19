Колосков рассказал, в каком случае у «Спартака» есть шансы с «Лестером» в ЛЕ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сомневается, что «Спартак» сможет завоевать очки в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

По словам экс-главы РФС, в прошедшем дерби со столичным «Динамо» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) (2:2) в очередной раз обнажились проблемы 10-кратных чемпионов России с составом, и это может стать для них серьезным препятствием.

«Судя по последней игре с «Динамо», у «Спартака» есть проблемы с составом. Если не поправится Промес, то у красно-белых будут большие сложности. С англичанами мы всегда играем тяжело и, думаю, у «Спартака» шансов мало. Но все зависит от подготовки — как подготовились, так и сыграли.

Если «Спартак» сделает правильные выводы из матча с «Динамо», особенно по первому тайму, и сыграет так, как играл во второй половине встречи, то команда получит шансы на положительный результат», — сказал Колосков «Газете.Ru».

«Спартак» сыграет с «Лестером» в среду, 20 октября, матч начнется в 17.30 мск.

Ранее Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от противостояния петербургского «Зенита» с туринским «Ювентусом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.