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Экс-чемпион UFC рассказал, что впервые смог поспать в своей кровати в 17 лет

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Jeff Bottari/Zuffa LLC

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Генри Сехудо рассказал, что у него впервые появилась собственная кровать в 17 лет во время стажировки в Американском центре олимпийской подготовки в Колорадо. Слова Сехудо передает MMAMania.

«В ту ночь я чувствовала себя таким одиноким. Потому что я так привык к тому, что постоянно ноги были на моем лице. Все было по-другому. Это было просто по-другому. У меня там была раковина, у меня была подушка. До сих пор я так и не привык к подушкам, потому что у нас никогда не было подушек.

Люди не знают этой другой стороны моей истории. Я рос скромным ребенком — один из семи детей, воспитанных матерью-одиночкой, женщиной-иммигранткой. Минимальная заработная плата, — рассказал Сехудо.

Сехудо провел на профессиональном уровне 18 боев, одержав 16 побед и потерпев два поражения. В мае 2020-го он объявил об уходе из спорта.

В 2008 году Сехудо стал чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе.

Ранее Сехудо высмеял выступление Флойда Мейвезера против блогера Логана Пола.

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