Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Петербурженка объявила в Сети о поиске новой семьи для своего ребенка 06:41
В Красноярском крае разыскивают двух пропавших девочек 06:34
В Японии рассказали о совместном проходе военных кораблей России и Китая 06:34
В результате запуска ракет из КНДР никто не пострадал 06:24
Норвежец рассказал о дискриминации из-за «русской» фамилии Степашко 06:23
Российские ученые изобрели зарядное устройство от тягового спортивного тренажера 06:15
Восемь заключенных саратовских колоний отказались от заявлений о насилии 06:11
Экс-боец UFC умер в возрасте 49 лет 06:08
Примгидромет сообщил о радиационном фоне в Приморье после пуска снаряда... 06:02
Главный тренер «Реала»: Бензема заслужил «Золотой мяч»... 05:54
Бесплатная ставка 1000 р.

Тренер «Сочи» Назаров: на Олимпиадах сборной России тоже нужно драться «5 на 5»

close
100%
Кадр из видео/ХК Авангард/Twitter

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров, говоря о массовой драке своей команды с хоккеистами «Авангарда», заявил, что сборной России также нужно участвовать в подобных потасовках на Олимпийских играх. Слова Назарова передает «Матч ТВ».

«Стоит ли драться на Олимпиаде? Конечно, однозначно — на Олимпиадах сборной России тоже нужно драться «5 на 5», — сказал Назаров.

После стартового вбрасывания игроки «Сочи» Джей Си Лайпон, Богдан Якимов и Виктор Балдаев сбросили краги и атаковали Павла Дедунова, Никиту Комарова и Илью Каблукова из «Авангарда».

Все хоккеисты, принявшие участие в драке, были наказаны пятиминутными штрафами. Также форвард «Сочи» Лайпон получил двухминутное наказание за грубость.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Авангарда».

Ранее Назаров посоветовал Хартли «не рассказывать сказки» и ехать в Канаду.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях