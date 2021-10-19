Тренер «Сочи» Назаров: на Олимпиадах сборной России тоже нужно драться «5 на 5»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров, говоря о массовой драке своей команды с хоккеистами «Авангарда», заявил, что сборной России также нужно участвовать в подобных потасовках на Олимпийских играх. Слова Назарова передает «Матч ТВ».

«Стоит ли драться на Олимпиаде? Конечно, однозначно — на Олимпиадах сборной России тоже нужно драться «5 на 5», — сказал Назаров.

После стартового вбрасывания игроки «Сочи» Джей Си Лайпон, Богдан Якимов и Виктор Балдаев сбросили краги и атаковали Павла Дедунова, Никиту Комарова и Илью Каблукова из «Авангарда».

Все хоккеисты, принявшие участие в драке, были наказаны пятиминутными штрафами. Также форвард «Сочи» Лайпон получил двухминутное наказание за грубость.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Авангарда».

Ранее Назаров посоветовал Хартли «не рассказывать сказки» и ехать в Канаду.