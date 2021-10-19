Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» оценил уровень игры Панарина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан заявил, что доволен уровнем игры нападающего Артемия Панарина. Слова Галлана передает официальный сайт НХЛ.

«Панарин выглядит очень уверенно. То, что он не забивает, не значит, что он играет плохо. Наоборот, он часто создает остроту — например, в последней игре в большинстве выдал несколько передач, которые чудом не закончились взятием ворот. К тому же он всегда не жалеет себя и работает на износ. Мне нравится его игра», — сказал Галлан.

Ранее «Рейнджерс» одержали победу над «Торонто» благодаря голу Панарина.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в четырех матчах, в которых набрал три (1+2) очка.

«Рейнджерс» набрали по пять очков в четырех матчах и располагаются на втором месте в турнирной таблице НХЛ.

В следующем матче «Нью-Йорк» сыграет с «Нэшвиллом» 22 октября.