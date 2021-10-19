Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Петербурженка объявила в Сети о поиске новой семьи для своего ребенка 06:41
В Красноярском крае разыскивают двух пропавших девочек 06:34
В Японии рассказали о совместном проходе военных кораблей России и Китая 06:34
В результате запуска ракет из КНДР никто не пострадал 06:24
Норвежец рассказал о дискриминации из-за «русской» фамилии Степашко 06:23
Тренер «Сочи» Назаров: на Олимпиадах сборной России тоже нужно драться... 06:20
Российские ученые изобрели зарядное устройство от тягового спортивного тренажера 06:15
Восемь заключенных саратовских колоний отказались от заявлений о насилии 06:11
Экс-боец UFC умер в возрасте 49 лет 06:08
Примгидромет сообщил о радиационном фоне в Приморье после пуска снаряда... 06:02
Бесплатная ставка 1000 р.

Наставник «Ливерпуля» Клопп: получит ли Салах наконец то признание, которого он заслуживает?

close
100%
Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что нападающий Мохамед Салах заслуживает большего признания в мире футбола. Слова Клоппа передает Sky Sports.

«Получит ли Салах наконец то признание, которого он заслуживает? После этих двух голов, которые он забил, кажется, что люди внезапно начали думать, что он лучший игрок в мире. Странно. Я не знаю, каковы критерии для завоевания «Золотого мяча». Забить больше голов, оказаться в финале Лиги чемпионов?.. Получит ли он это признание? Понятия не имею, но внутренне уже давно должен», — сказал Клопп.

Накануне в матче восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд» со счетом 5:0. Салах в этой игре абил гол и отдал результативную передачу, а бразилец Фирмино оформил хет-трик.

После восьми туров АПЛ «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, проигрывая «Челси» одно очко. Салах провел все восемь игр, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер сравнил Салаха с Лионелем Месси.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях