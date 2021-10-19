Наставник «Ливерпуля» Клопп: получит ли Салах наконец то признание, которого он заслуживает?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что нападающий Мохамед Салах заслуживает большего признания в мире футбола. Слова Клоппа передает Sky Sports.

«Получит ли Салах наконец то признание, которого он заслуживает? После этих двух голов, которые он забил, кажется, что люди внезапно начали думать, что он лучший игрок в мире. Странно. Я не знаю, каковы критерии для завоевания «Золотого мяча». Забить больше голов, оказаться в финале Лиги чемпионов?.. Получит ли он это признание? Понятия не имею, но внутренне уже давно должен», — сказал Клопп.

Накануне в матче восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд» со счетом 5:0. Салах в этой игре абил гол и отдал результативную передачу, а бразилец Фирмино оформил хет-трик.

После восьми туров АПЛ «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, проигрывая «Челси» одно очко. Салах провел все восемь игр, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер сравнил Салаха с Лионелем Месси.