Экс-футболист «Спартака» поблагодарил арбитра за то, что не стал удалять игроков за драку с «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» и «Динамо» Дмитрий Комбаров на телеканале «Матч Премьер» поблагодарил арбитра Сергея Карасева за то, что не не показал красные карточки футболистам «Спартака» и «Динамо» за драку в матче 11 тура чемпионата России.

«Считаю, что Карасев хорошо держал напряженную нить игры. Поддерживаю и благодарю его за то, что он не дал красные карточки. Если бы удалять, то там с одной стороны одного или двух и с другой. То есть минус четыре человека на поле. Поэтому он раздал желтые, более-менее погасил пламя. Игра продолжалась в том же жестком ключе, но без какой-то явной грубости», — сказал Комбаров.

В составе бело-голубых точными ударами отметились Иван Ордец и Константин Тюкавин. За «Спартак» мячи забили Георгий Джикия и Самюэль Жиго.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 20 очков. «Спартак» располагается на седьмой строчке, имея в активе 17 баллов.

Ранее форвард «Динамо» Вячеслав Грулев прокомментировал эпизод со потасовкой.