Хоккеист «Авангарда» заявил, что разговоры о драке в игре с «Сочи» ходили др матча

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Наиль Якупов, комментируя драку, произошедшую на матче КХЛ с «Сочи», заявил, что разговоры о возможной потасовке ходили до матча. Слова Якупова передает «Матч ТВ».

«Честно, не знаю. Ходили разговоры такие. Просто, чтобы наверняка, у нас вышли ребята, молодцы. Не знаю, в каком порядке их выбирали. Ребята отстояли, дали импульс определенный. У нас не было задачи драться, мы не хотели этого. Не думаю, что установка была — драться. Мы приехали сюда играть, за очками. Раз началось такое, то наши ребята вышли», — сказал Якупов.

После стартового вбрасывания игроки «Сочи» Джей Си Лайпон, Богдан Якимов и Виктор Балдаев сбросили краги и атаковали Павла Дедунова, Никиту Комарова и Илью Каблукова из «Авангарда».

Все хоккеисты, принявшие участие в драке, были наказаны пятиминутными штрафами. Также форвард «Сочи» Лайпон получил двухминутное наказание за грубость.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Авангарда».

Ранее главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Андрей Назаров выразил мнение, что «ничто не сплачивает лучше, чем коллективная драка или коллективная пьянка».