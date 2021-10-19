Наставник «Сочи» Назаров: ничто не сплачивает лучше, чем коллективная драка или пьянка

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Андрей Назаров, говоря на послематчевой пресс-конференции о драке, с которой началась игра КХЛ против «Авангарда», выразил мнение, что «ничто не сплачивает лучше, чем коллективная драка или коллективная пьянка». Видео с пресс-конференции опубликовано YouTube-канал «Сочи».

«План на игру сработал. Ребята молодцы, бились. Седьмая моя игра в клубе, задачей на сегодняшний матч было сплотиться. Ничто не сплачивает лучше, чем коллективная драка или коллективная пьянка. Но пить нам нельзя, сезон идет, так что выбрали драку. Сделали камбэк, но опять небольшая ошибка. Ну ничего, мы ее исправим. Думаю, в следующем матче ребята уже сделают выводы и сыграют более осторожно, и, надеюсь, выиграем следующую игру», — сказал Назаров.

После стартового вбрасывания игроки «Сочи» Джей Си Лайпон, Богдан Якимов и Виктор Балдаев сбросили краги и атаковали Павла Дедунова, Никиту Комарова и Илью Каблукова из «Авангарда».

Все хоккеисты, принявшие участие в драке, были наказаны пятиминутными штрафами. Также форвард «Сочи» Лайпон получил двухминутное наказание за грубость.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Авангарда».

Ранее Андрей Назаров ответил наставнику омского «Авангарда» Бобу Хартли, который заявил, что «леопарды» предупредили его команду о предстоящих драках в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.