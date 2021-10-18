Тренер ЦСКА Федоров прокомментировал назначение в сборную пятью словами

Главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Сергей Федоров высказался о назначении в тренерский штаб сборной России на зимние Олимпийские игры — 2022, которые пройдут в Пекине.

«Прокомментирую пятью словами: благодарю за доверие, не подведу», — цитирует Федорова РИА «Новости».

17 октября стало известно, что помимо Федорова в штаб главного тренера национальной команды Алексея Жамнова вошли Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По правилам Международной федерации хоккея (ИИХФ) до 8 октября сборные участвующие в хоккейном олимпийском турнире-2022 должны были объявить как минимум трех хоккеистов, которые войдут в состав команды на Игры-2022. В состав российской команды первыми включены Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский.

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России на Олимпийских играх 2022 года.