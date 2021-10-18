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Кокорин может пропустить второй матч «Фиорентины» подряд из-за проблем с мышцами

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Global Look Press

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может пропустить второй матч чемпионата Италии подряд, сообщает Firenzeviola.it.

Футболист не попал в заявку команды на матч восьмого тура Серии А против «Венеции» из-за перенапряжения мышц. По информации источника, форвард не успеет восстановиться к матчу с «Кальяри», который состоится 24 октября.

В текущем сезоне россиянин трижды выходил на замену в матчах «Фиорентины», проведя на поле в общей сложности 27 минут игрового времени.

Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Фиорентины» зарабатывает в своем клубе €1,8 млн в год. По этому показателю Кокорин уступает лишь Николе Миленковичу (€2,5 млн в год) и Хосе Кальехону (€2,2 млн в год). Одинаковую с Кокориным зарплату имеют Николас Гонсалес, Лукас Торрейра и Софьян Амрабат.

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Футбол. Чемпионат Италии
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