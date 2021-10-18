Тренер «Авангарда» Хартли заявил, что его игроки не хотели драться с хоккеистами «Сочи»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли высказался о драке, произошедшей в начале матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Сочи».

Специалист заявил, что игроки «Сочи» перед началом игры сообщили его хоккеистам о предстоящей потасовке.

«Я думал, что такие вещи закончились в 80-х и 90-х. Я не просил игроков драться, но сказал, что им стоит ждать всего. Когда я увидел, как (Джей Си) Лайпон стал говорить с Якимовым или кем-то еще из нас, то понял, что драки не избежать», — приводит слова Хартли РИА «Новости».

Канадец считает, что таким образом главный тренер «Сочи» Андрей Назаров решил поднять телерейтинги своей команды и получить за них бонусы, или мотивировать своих игроков.

«Хочу сказать еще раз, что мои игроки не хотели драться, это не требование клуба. Но сочинцы предупредили их о том, что потасовок не избежать. Я сказал об этом нашему генеральному менеджеру Алексею Волкову и предупредил, что в начале матча нас ждет веселье на льду», — сказал Хартли.

После стартового вбрасывания игроки «Сочи» Джей Си Лайпон, Богдан Якимов и Виктор Балдаев сбросили краги и атаковали Павла Дедунова, Никиту Комарова и Илью Каблукова из «Авангарда».

Все хоккеисты, принявшие участие в драке, были наказаны пятиминутными штрафами. Также форвард «Сочи» Лайпон получил двухминутное наказание за грубость.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Авангарда».

Ранее сообщалось, что матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между «Динамо» и «Алмазом» завершился массовой дракой.