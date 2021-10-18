Итальянский диджей рассказал подробности нападения Макгрегора

Известный итальянский диджей и певец Франческо Факкинетти рассказал о нападении бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Итальянец заявил, что был поклонником ирландца, поэтому согласился на предложение пообщаться с ним в ночном клубе.

«Возможность поговорить с ним… Моя жена-бразильянка общалась с ним, они говорили о Бразилии, о Жозе Альдо, он сказал нам, что должен был провести бой в Бразилии, но затем он проиграл Хабибу Нурмагомедову и речь об этом не заходила», — цитирует Факкинетти Irish Mirror.

Диджей отметил, что после этого они разговаривали о Риме и достопримечательностях итальянской столицы.

«Я сказал, что он должен отправиться в Помпеи. Это была приятная беседа. После этого… Конечно, мои слова — лишь одна из двух версий происходящего, но со мной было около десяти свидетелей, из которых четверо были итальянцами», — добавил итальянец.

Факкинетти сказал, что внезапно у Макгрегора «помутился рассудок», после чего ирландец нанес удар.

«Он не шлепнул, а именно ударил меня. К счастью, он был близко ко мне, но попал по мне правой рукой, по верхней губе и носу. Я не упал, похоже, благодаря какому-то чуду мне удалось остаться на ногах», — сказал итальянец.

Диджей отметил, что его огорчил произошедший инцидент.

«Во-первых, меня это беспокоило с человеческой точки зрения. Во-вторых — я фанат ММА и фанат Макгрегора, так что мне действительно жаль, что такое случилось. В третьих — я сам пытаюсь инвестировать в мир ММА в Италии, я работаю со многими бойцами здесь, и меня раздражает, что мир боевых искусств может быть связан с миром хулиганов», — заявил Факкинетти.

Ранее Факкинетти заявил, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях сломал ему нос.