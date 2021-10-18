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Сборная России поедет на Олимпиаду в Пекин без главы штаба

Главный тренер национальной сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что на Олимпийских играх в Пекине не будет главы штаба. Его слова передает Sport24.

Также специалист заявил, что на первый этап Еврохоккейтура сборную России повезет тренерский штаб во главе с наставником молодежной команды Олегом Браташом.

По правилам Международной федерации хоккея (ИИХФ) до 8 октября сборные участвующие в хоккейном олимпийском турнире-2022 должны были объявить как минимум трех хоккеистов, которые войдут в состав команды на Игры-2022. В состав российской команды первыми включены Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Алексей Жамнов объяснил назначение Ильи Ковальчука на пост генменеджера сборной России.

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Хоккей. НХЛ
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