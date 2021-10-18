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Журова нашла минусы в победе Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2

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Twitter Team Spirit

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала победу Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2. Об этом сообщает Sport24.

По ее мнению, подобный успех команды из СНГ повлечет за собой массовый переход детей в киберспорт.

«Конечно, ребята действительно трудились, старались. Они победили и заслуженно получили свои призовые. Молодцы. Только я не хочу, чтобы это приобретало массовый характер. Из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, которые могли бы стать олимпийскими чемпионами.

Очень жаль, но это их право выбора. Если они видят себя в киберспорте, никто не сможет заставить их заниматься чем-то другим. В конце концов, лучше уж киберспорт, чем хайповое блогерство», — заявила Журова.

Ранее киберспортсмен Анатолий Яшин объяснил феномен команды Team Spirit.

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