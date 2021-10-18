Киберспортсмен Яшин объяснил феномен команды Team Spirit

Российский киберспортсмен Анатолий Яшин прокомментировал победу команды из СНГ Team Spirit в гранд-финале турнира The International.

По его словам, предсказать успех молодой команды на столь крупном турнире перед его началом было невозможно.

«Я с этими парнями находился вместе на буткемпе. Мы тренировались перед своим турниром, а они — перед своим. В любом спорте только усилие и труд показывают, чего вы можете добиться.

Это продвижение киберспорта внутри страны и мотивация для других игроков участвовать в таких же турнирах», — приводит слова Яшина РЕН ТВ.

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.

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