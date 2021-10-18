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Рекордсмен регби погиб в 25-летнем возрасте

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РИА Новости

Новозеландец Шон Уэйнуи скончался в результате ДТП. Автомобиль звездного регбиста врезался в дерево неподалеку от города Тауранга. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Марк Робинсон, исполнительный директор Федерации регби Новой Зеландии подтвердил смерть 25-летнего спортсмена.

В июне Уэйнуи установил рекорд чемпионата Супер регби, когда стал первым игроком, забившим пять попыток в одном матче в составе «Чифс» против австралийского «Уаратаз».

Ранее сообщалось, что российский конькобежец Руслан Захаров ушел из жизни в результате трагического инцидента в возрасте 23 лет.

«В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года.

Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования семье, друзьям, близким Руслана», — говорится в сообщении.

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