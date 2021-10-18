Экс-игрок «Челси» рассказал, почему Месси не заслуживает «Золотой мяч» в этом году

Экс-защитник лондонского «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф назвал причину, по которой аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не заслуживает награду «Золотой мяч» в этом году.

«Зидан не выигрывал «Золотой мяч» в 2000 и 2006 годах, потому что в каждый из этих лет он получал красную карточку. Месси получал красную карточку в Суперкубке Испании, и это может быть учтено при голосовании. Если мы за это не отдали приз Зидану, мы не должны отдавать «Золотой мяч» Месси», — цитирует француза Telefoot.

Лионель Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча». В прошлом сезоне аргентинец выиграл в составе каталонского клуба Кубок Испании, а также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

В 2021 году он привел сборную Аргентины к победе на Кубке Америки, забив больше всех на турнире.

Церемония вручения награды лучшему футболисту года пройдет в декабре.

Ранее бывший игрок сборной Франции Патрис Эвра заявил, что надоело отдавать «Золотой мяч» Лионелю Месси.