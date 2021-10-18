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Экс-форвард «Фиорентины» заступился за Кокорина

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Экс-форвард «Фиорентины» Кристиан Ригано поделился мнением о ситуации, которая сложилась у российского нападающего «фиалок» Александра Кокорина. Россиянин практически не получает игрового времени в нынешнем сезоне.

«Я не знал Кокорина до его перехода в «Фиорентину», однако слышал о нем много хороших отзывов. Десять минут игрового времени не идут ему на пользу. Они не дают возможность полностью оценить его качества.

В прошлом сезоне Кокорин был травмирован. А в новом сезоне нападающему не дают показать свои лучшие качества», — цитирует итальянца Viola News.

В текущем сезоне россиянин трижды выходил на замену в матчах «Фиорентины», проведя на поле в общей сложности 27 минут игрового времени.

Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Ранее пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо рассказал, на сколько серьезна травма клуба Александра Кокорина.

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Футбол. Чемпионат Италии
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