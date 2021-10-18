Отстраненная за допинг российская теннисистка объяснила, что с ней произошло

Российская теннисистка Дарья Мишина, временно отстраненная от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, рассказала, что с ней произошло.

Спортсменка была отстранена с 16 октября до выяснения обстоятельств.

Напомним, на турнире в Алма-Ате 25 августа Мишина сдала положительный допинг-тест. В пробе обнаружили экзогенный тестостерон, который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Теннисистка сообщила, что после менингита, который она перенесла в 2012 году, в ее организме произошли нарушения в системе синтеза и утилизации стероидных гормонов, в частности, тестостерона.

Тестостерона в ее организме стало вырабатываться больше, что приводило к погрешностям в лабораторных исследованиях, однако теннисистка продолжила карьеру. Ситуация изменилась в худшую сторону в 2021 году, когда Мишина переболела коронавирусом.

«После коронавируса в июне-июле 2021 года у меня ухудшилось здоровье. Я просто зачахла, а так называемый синдром постковидной астенизации, наоборот, пылал ярким пламенем. Обострились проблемы с гипофизом.

Я находилась в состоянии полной психологической и физической апатии. На носу были игры, а тут даже с кровати встать трудно, не то что в теннис играть. Мой врач-куратор с помощью капельниц и инъекций в течение нескольких дней поставил меня на ноги и вернул уверенность в своих силах.

При этом по результатам анализов из-за с отклонения по ряду показателей, мне выписал препараты, не увеличивающие, а наоборот, подавляющие избыточную выработку стероидных гормонов.

Сразу же вышла на игры, даже потренироваться не успела. Уверенность в себе вернулась, и морально я была готова играть. И тут, как гром среди ясного неба, — меня обвиняют в употреблении допинга», — написала девушка в Instagram.

Мишина занимает 397-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Ее лучший результат — 319-е место в 2013 году.

Ранее сообщалось, что российская пара Андрей Рублев и Аслан Карацев уступила в финале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.