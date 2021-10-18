Экс-судья РПЛ: Карасев устроил драку в матче «Спартак» — «Динамо»

Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов поделился мнением о судействе бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым на матче «Спартак» — «Динамо» (2:2) в 11-м туре чемпионата России.

Напомним, игроки двух клубов устроили потасовку в конце первого тайма.

«Ни на исход, ни на результат Карасев влияния не оказал. Не было удалений и пенальти. Итоговая оценка? Три с плюсом, четыре с минусом. Но он устроил драку, потасовка — чисто его вина.

Где-то соглашусь, что можно было не показывать желтых карточек, и это вроде работало. Но возникали моменты, когда за одни и те же нарушения в одних эпизодах он показывал желтую карточку, а в других — нет. Мне это было непонятно. Это привело к тому, что началась стычка, когда вместо того, чтобы бежать к Захаряну и показать желтую сразу, он шел пешком. Карасев не собирался показывать желтую Захаряну за тот эпизод.

В эпизоде с потасовкой нужно было удалять. У Фомина, который залез на Джикию, уже была желтая, по большому счету это второе предупреждение. Карасев раздал карточки всем, у кого их не было. Прибежал Бакаев — предупреждение, прибежал Игбун — желтая, прибежал Соболев — тоже. Надо было удалять кого-то из технической зоны, имеется в виду технический персонал», — приводит слова бывшего арбитра «РБ Спорт».

В составе бело-голубых точными ударами отметились Иван Ордец и Константин Тюкавин. За «Спартак» мячи забили Георгий Джикия и Самюэль Жиго.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 20 очков. «Спартак» располагается на седьмой строчке, имея в активе 17 баллов.

РПЛ. 11-й тур

«Спартак» — «Динамо» — 2:2

Голы: 0:1 — Ордец, 19; 0:2 — Тюкавин, 60; 1:2 — Джикия, 87; 2:2, — Жиго, 90.

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