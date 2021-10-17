Хабиб прокомментировал свою шутку о медали от Бастрыкина

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свою шутку о медали от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина для Конора Макгрегора. Слова Хабиба передает «Спорт-Экспресс».

«Это был больше подкол за океан. Каждый человек воспринял шутку... Трактовать можно было по-разному. Есть же люди, которые к этому как юмор отнеслись, а есть те, которые подумали будто бы я поддержал этих ребят. Зверское отношение троих больных людей здравомыслящий человек не может поддержать. Это ясно всем», — сказал Хабиб.

4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».

12 октября Нурмагомедов опубликовал в соцсети фотографию Макгрегора и сделал ироничную подпись.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал россиянин.

Ранее Конор Макгрегор в своем Twitter отреагировал на шутку Хабиба.