Экс-игрок «Амкара»: почему мы говорим о футболистах, если тысячи украинцев переезжают в Россию?

Бывший полузащитник полтавской «Ворсклы» и пермского «Амкара» Олег Мищенко высказался о переезде украинских игроков в чемпионат России.

«Переходы игроков из Украины в Россию? Тут две стороны медали. Если смотреть чисто на политику, на ситуацию с войной, то это неправильно. Но давайте опять же… С 1 января этого года сколько тысяч людей из Украины переехали и получили российское гражданство? Их очень много, нереально просто, не помню точной цифры, поэтому не хочу говорить и обманывать. Это не спортсмены. Почему о них никто не говорит?» — приводит слова Мищенко FanDay.net.

Недавно Хабиб Нурмагомедов и игрок сборной Украины Александр Зинченко посетили матч седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», который прошел на стадионе «Энфилд» и завершился со счетом 2:2.

После футболиста сборной Украины раскритиковали на родине из-за совместной фотки с россиянином. Некоторые пользователи посоветовали Зинченко попрощаться с карьерой в сборной страны.

«Сначала Яремчук фоткается с Бастой, теперь ты фоткаешься с еще одним фанатом Путина и Кадырова. Вы вообще думаете своей головой?» — написал другой пользователь.

Ранее бывший украинский футболист назвал геев больными людьми.