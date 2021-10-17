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Лещенко расстроился из-за того, что «Динамо» упустило победу над «Спартаком»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал исход матча 11-го тура Российской премьер-лиги РПЛ со «Спартаком», в котором бело-голубые вели в счете 2:0, но в конце матча упустили победу.

«Конечно, очень обидно упустить такую победу. Я думал о ничьей до матча, но «Динамо» выигрывало до 87-й минуты. Учитывая, как складывался матч, нужно было одерживать победу. «Динамо» уже не первый раз отдает концовку. Жалко и обидно, но результат удовлетворительный», — сказал Лещенко «Спорт-Экспрессу».

В составе «Динамо» точными ударами отметились Иван Ордец и Константин Тюкавин. За «Спартак» мячи забили Георгий Джикия и Самюэль Жиго.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 20 очков. «Спартак» располагается на седьмой строчке, имея в активе 17 баллов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби «Спартак» — «Динамо».

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Футбол. Чемпионат России
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