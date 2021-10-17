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Кучеров получил тяжелую травму в матче с «Вашингтоном»

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Paul Sancya/AP

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме уступил «Тампе-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:2.

Победную шайбу забросил Стивен Стэмкос. Еще один результативный бросок на счету россиянина Михаила Сергачева. Вратарь Андрей Василевский отразил 32 броска из 33. У хозяев площадки отличился Александр Овечкин. Это его пятое очко в новом сезоне.

Форвард Никита Кучеров не отличился результативными действиями. 28-летний звездный форвард «Тампы» не сумел продолжить игру с «Вашингтоном» из-за полученного повреждения в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «Вашингтона» Гарнетом Хэтэуэйем.

Всего российский форвард успел провести на льду 17 минут 26 секунд, из которых 1.26 – в большинстве, отметившись одним броском в створ, силовым приемом и одной потерей шайбы.

По правилам Международной федерации хоккея (ИИХФ) до 8 октября сборные участвующие в хоккейном олимпийском турнире-2022 должны были объявить как минимум трех хоккеистов, которые войдут в состав команды на Игры-2022. В состав российской команды первыми включены Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский.

Ранее сообщалось, что Василевский, Кучеров и Овечкин попали в заявку сборной России на Олимпиаду.

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Хоккей. НХЛ
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