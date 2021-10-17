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Гусейнов превысил вес перед боем со Шлеменко и будет наказан

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РИА «Новости»

В Сочи состоялась церемония взвешивания, в которой приняли участие российские бойцы MMA Александр Шлеменко и Артур Гусейнов. Их поединок состоится 17 октября на турнире Eagle FC 42.

Вес Гусейнова составил 85,6 кг, хотя лимит в средней весовой категории оценивается в 83,9 кг. По правилам, максимально допустимый перевес соперников составляет 500 г, так что Гусейнов будет наказан и вынужденно отдаст оппоненту часть гарантированного от боя гонорара. Кроме того, Гусейнов начнет бой с желтой карточкой (что означает минус один балл в первом раунде).

Во время взвешивания бойцы устроили потасовку. Гусейнов боднул Шлеменко головой, а Александр оттолкнул оппонента. Между спортсменами встал президент лиги Шамиль Завуров и погасил конфликт.

На данный момент на счету 37-летнего Александра 60 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах, еще один бой был признан несостоявшимся. Рекорд его ровесника Гусейнова составляет 27 побед, 10 поражений и одну ничью.

Ранее сообщалось, что Шлеменко и Гусейнов устроили потасовку перед боем.

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