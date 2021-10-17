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Бакаев рассказал, что ответил Мозесу на замечание: «ты не Марадона, играй в пас»

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РИА Новости

Хавбек московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев рассказал, что ответил нигерийскому полузащитнику красно-белых Виктору Мозесу, когда тот попросил больше стараться играть в пас в матче с «Наполи» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Напомним, голкипер москвичей Артем Ребров рассказал, что в перерыве матча с «Наполи» Мозес сказал Бакаеву: Ты не Марадона, играй в пас».

«Что я ему ответил? Сказал, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать. Не придал этим словам значение. Я не буду менять свой стиль. Лучшее, что я умею, – обыгрывать. Этим и буду пользоваться», — приводит слова футболиста «СЭ».

Лига Европы.
Группа C. 2-й тур.
«Наполи» — «Спартак» — 2:3.
Голы: 1:0 — Элмас (1), 1:1 — Промес (55), 1:2 — Игнатов (80), 1:3 — Промес (90), 2:3 — Осимхен (90+4).

Ранее сообщалось, что у главного тренера итальянского «Наполи» Лучано Спалетти угнали автомобиль.

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Футбол. Лига Европы
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