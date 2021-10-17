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Никита Пресняков едва не лишился пальца на съемках «Ледникового периода»

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Никита Пресняков/Instagram

Музыкант Никита Пресняков получил серьезную травму на съемках третьего выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Певец выступает на проекте в паре с серебряным призером Олимпийских игр — 2018 Натальей Забияко.

Как рассказал Пресняков, сразу после заключительной поддержки он поскользнулся и упал на спину, раскинув руки на льду, и в этот момент партнерша проехала коньком по его пальцу на руке. Музыкант получил глубокий порез.

«Я не почувствовал, как это произошло. Я чувствую, палец онемел и, смотрю, болтается кусок», — цитирует внука Аллы Пугачевой Super.ru.

Стоит отметить, что жюри расценило падение артиста как элемент номера и поставило паре за технику и артистизм максимальные оценки, что дало 12 баллов в сумме.

Тематикой номера стал фильм режиссера Тима Бертона «Битлджус».

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на судей «Ледникового периода».

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