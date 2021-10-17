Червиченко: Карасев не стал удалять Соболева в матче с «Динамо» из-за Федуна

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поведение форварда красно-белых Александра Соболева в матче со столичным «Динамо» (2:2) в 11-м туре Российской премьер лиги (РПЛ).

«Соболеву бы энергию, которую он тратит на стычки и драки, направить на забивание мячей. Его, нужно было дважды удалять. Первый раз во время драки надо было удалять и его, и динамовца, а во второй, когда засадил ногой Евгеньеву по голове.

Очень либеральное судейство Карасева. Видимо, арбитр не хотел обострять, чтобы потом Федун не бегал и не кричал, что проиграли из-за Карасева», — приводит слова -экс-главы красно-белых «Чемпионат.com».

В составе бело-голубых точными ударами отметились Иван Ордец и Константин Тюкавин. За «Спартак» мячи забили Георгий Джикия и Самюэль Жиго.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 20 очков. «Спартак» располагается на седьмой строчке, имея в активе 17 баллов.

РПЛ. 11-й тур

«Спартак» — «Динамо» — 2:2

Голы: 0:1 — Ордец, 19; 0:2 — Тюкавин, 60; 1:2 — Джикия, 87; 2:2, — Жиго, 90.

Ранее сообщалось, что футболисты устроили драку во время матча между «Спартаком» и «Динамо».