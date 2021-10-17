Французский защитник «Спартака» дал первое интервью на русском после матча с «Динамо»

Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго впервые дал интервью на русском языке. Игрок поговорил с пресс-службой после матча со столичным «Динамо» (2:2) в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Француз забил мяч в дополнительное время и помог красно-белым уйти от поражения.

«Сегодня были очень хорошие эмоции. После 0:2 было очень сложно, но это «Спартак». Потом 2:2, играли очень хорошо. Атмосфера супер. Спасибо фанатам!

Такие игры закаляют характер. Был трудный матч сегодня. Первый тайм был 50 на 50. Но они забили со стандарта, потом было тяжело. Но это наш характер. Сейчас надо отдыхать», — сказал футболист.

Также Жиго добавил, что сожалеет о том, что не сыграет в следующем туре с «Зенитом» в Санкт-Петербурге из-за перебора желтых карточек.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 20 очков. «Спартак» располагается на седьмой строчке, имея в активе 17 баллов.

В следующем туре бело-голубые сыграют против подмосковных «Химок». Встреча состоится 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Подопечные Руя Витории померятся силами с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

РПЛ. 11-й тур

«Спартак» — «Динамо» — 2:2

Голы: 0:1 — Ордец, 19; 0:2 — Тюкавин, 60; 1:2 — Джикия, 87; 2:2, — Жиго, 90.

Ранее стало известно, кому Георгий Джикия посвятил свой гол в ворота «Динамо».